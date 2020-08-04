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futebol

Manchester United renova o contrato de Brandon Williams até 2024

Lateral-esquerdo de 19 anos estreou profissionalmente nesta temporada e agradou à direção do clube da Terra da Rainha...

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 16:22

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 16:22
Crédito: AFP
O Manchester United anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato do lateral-esquerdo Brandon Williams. O jogador de 19 anos, revelado pelos próprios Diabos Vermelhos, assinou vínculo com o clube até junho de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada.Desde os sete anos de idade no clube do Old Trafford, Williams fez 33 jogos na temporada, que é a sua primeira como profissional. O ala marcou um gol na Premier League, além de ter dado duas assistências. Uma delas, entretanto, na Liga Europa.
- A assinatura deste contrato é outro momento realmente orgulhoso para mim e minha família. Tendo estado no Manchester United desde os sete anos de idade, é realmente um sonho jogar no primeiro time. Foi preciso muito trabalho duro para chegar a esse ponto e foi realmente especial para mim entrar na equipe - disse Williams em entrevista ao site oficial do United.

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