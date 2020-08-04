Manchester United renova o contrato de Brandon Williams até 2024

O Manchester United anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato do lateral-esquerdo Brandon Williams. O jogador de 19 anos, revelado pelos próprios Diabos Vermelhos, assinou vínculo com o clube até junho de 2024, com opção de renovação por mais uma temporada.Desde os sete anos de idade no clube do Old Trafford, Williams fez 33 jogos na temporada, que é a sua primeira como profissional. O ala marcou um gol na Premier League, além de ter dado duas assistências. Uma delas, entretanto, na Liga Europa.