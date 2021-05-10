Manchester United renova com Cavani por mais uma temporada

Edinson Cavani assinou mais um ano de contrato com o Manchester United, segundo a imprensa inglesa. Apesar dos rumores sobre uma possível transferência para o Boca Juniors ao final desta temporada, o veterano de 34 anos permanece na Inglaterra até 2022.Há a expectativa pelo anúncio oficial do clube ainda nesta segunda-feira, véspera da partida contra o Leicester pela Premier League. Com isso, Solskjaer consegue manter uma peça importante do elenco para a próxima campanha em que terá a Champions League como principal objetivo.
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Cavani teve um início tímido no Manchester United e vem tendo seu tempo de jogo controlado por conta de sua idade. Na atual temporada, o atacante participou de 31 jogos, anotou 15 gols e foi responsável por distribuir cinco assistências aos companheiros.