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futebol

Manchester United renova com Cavani por mais uma temporada

Apesar dos rumores sobre uma possível transferência para o Boca Juniors, centroavante uruguaio decide permanecer no futebol inglês onde vive grande fase...

Publicado em 10 de Maio de 2021 às 11:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 mai 2021 às 11:14
Crédito: AFP
Edinson Cavani assinou mais um ano de contrato com o Manchester United, segundo a imprensa inglesa. Apesar dos rumores sobre uma possível transferência para o Boca Juniors ao final desta temporada, o veterano de 34 anos permanece na Inglaterra até 2022.Há a expectativa pelo anúncio oficial do clube ainda nesta segunda-feira, véspera da partida contra o Leicester pela Premier League. Com isso, Solskjaer consegue manter uma peça importante do elenco para a próxima campanha em que terá a Champions League como principal objetivo.
> Veja a tabela da Premier League
Cavani teve um início tímido no Manchester United e vem tendo seu tempo de jogo controlado por conta de sua idade. Na atual temporada, o atacante participou de 31 jogos, anotou 15 gols e foi responsável por distribuir cinco assistências aos companheiros.

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