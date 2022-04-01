Manchester United renova com Bruno Fernandes até junho de 2026

O Manchester United anunciou nesta sexta-feira a renovação do contrato de Bruno Fernandes. O novo vínculo vai até junho de 2026, com opção de prorrogação por mais um ano.> Fifa atualiza ranking de seleções e Brasil volta à liderança após cinco anos; veja como ficou

Bruno Fernandes chegou ao Manchester United em 2019, após se transferir do Sporting. Desde que chegou ao clube, o meia português contribuiu com 49 gols e 39 assistências em 117 partidas pela equipe. Por meio dos canais oficiais dos Red Devils, o jogador comemorou a renovação.

- Há muito mais que quero alcançar aqui, e sei que é o mesmo para o resto do elenco e da equipe. Mais do que tudo, queremos dar aos fãs o sucesso que eles merecem - disse.

Com o novo contrato, Bruno Fernandes passou a ser o sexto jogador mais bem pago do elenco. O português fica atrás de Cristiano Ronaldo, De Gea, Sancho, Varane e Pogba.