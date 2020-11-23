Manchester United recebe o Istambul Basaksehir na Liga dos Campeões

A bola vai voltar a rolar na maior competição de clubes do mundo. Após a pausa para a Data-Fifa, a Liga dos Campeões volta nesta terça-feira e o Manchester United recebe o Istambul Basaksehir pelo Grupo H. A partida acontece no Old Trafford, às 17h (de Brasília). O Esporte Interativo transmite a partida através do canal Space e do EI Plus.
REVANCHE?No dia 4 de novembro, os Diabos Vermelhos foram até a Turquia para enfrentar o mesmo Istambul Basaksehir e saíram da maior cidade europeia com uma derrota por 2 a 1. Jogando em casa, o líder da chave tem agora a oportunidade de se vingar e ficar mais perto da vaga para as oitavas de final.
FALA, PROFESSOR- Estamos desapontados por perder o último jogo contra Istambul. Precisamos de pelo menos 10 pontos para passar, mas talvez seja até provável que tenha que ter 12 pontos. Vamos entrar neste jogo tentando vencê-lo e com um bom desempenho. Chegar aos 10 pontos o mais rápido possível sempre foi o ponto principal, e a derrota foi um grande golpe da última vez - disse Solskjaer.
DESFALQUESO técnico do Manchester United não terá à disposição o zagueiro Phil Jones e o lateral-esquerdo Luke Shaw, ambos lesionados. Com a Covid-19, Lingard também está fora. Bailly, Lindelöf, Pogba e Greenwood são dúvidas, enquanto De Gea e Dean Henderson brigam pela vaga no gol.
PROVÁVEIS TIMESManchester United: De Gea (Henderson); Wan-Bissaka, Maguire, Tuanzebe e Alex Telles; Fred, McTominay, Rashford, Bruno Fernandes e Greenwood; Martial.
Istambul Basaksehir: Gunok; Rafael, Skrtel, Epureanu e Bolingoli-Mbombo; Visca, Aleksic, Ozcan, Kahveci e Turuc; Demba Ba.