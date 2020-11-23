futebol

Manchester United recebe o Istambul Basaksehir na Liga dos Campeões

Após derrota fora de casa, Diabos Vermelhos recebem os turcos no Old Trafford em busca de vitória para ficar perto da vaga. Solskjaer pensa em mais quatro pontos para avançar...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 nov 2020 às 17:24

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 17:24

Crédito: OZAN KOSE / AFP
A bola vai voltar a rolar na maior competição de clubes do mundo. Após a pausa para a Data-Fifa, a Liga dos Campeões volta nesta terça-feira e o Manchester United recebe o Istambul Basaksehir pelo Grupo H. A partida acontece no Old Trafford, às 17h (de Brasília). O Esporte Interativo transmite a partida através do canal Space e do EI Plus.
REVANCHE?​No dia 4 de novembro, os Diabos Vermelhos foram até a Turquia para enfrentar o mesmo Istambul Basaksehir e saíram da maior cidade europeia com uma derrota por 2 a 1. Jogando em casa, o líder da chave tem agora a oportunidade de se vingar e ficar mais perto da vaga para as oitavas de final.
FALA, PROFESSOR- Estamos desapontados por perder o último jogo contra Istambul. Precisamos de pelo menos 10 pontos para passar, mas talvez seja até provável que tenha que ter 12 pontos. Vamos entrar neste jogo tentando vencê-lo e com um bom desempenho. Chegar aos 10 pontos o mais rápido possível sempre foi o ponto principal, e a derrota foi um grande golpe da última vez - disse Solskjaer.
DESFALQUESO técnico do Manchester United não terá à disposição o zagueiro Phil Jones e o lateral-esquerdo Luke Shaw, ambos lesionados. Com a Covid-19, Lingard também está fora. Bailly, Lindelöf, Pogba e Greenwood são dúvidas, enquanto De Gea e Dean Henderson brigam pela vaga no gol.
PROVÁVEIS TIMESManchester United: De Gea (Henderson); Wan-Bissaka, Maguire, Tuanzebe e Alex Telles; Fred, McTominay, Rashford, Bruno Fernandes e Greenwood; Martial.
Istambul Basaksehir: Gunok; Rafael, Skrtel, Epureanu e Bolingoli-Mbombo; Visca, Aleksic, Ozcan, Kahveci e Turuc; Demba Ba.

