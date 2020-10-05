Manchester United reabre negociação com jovem da Atalanta

Crédito: Amad Traoré está próximo de saída da Atalanta para o Manchester United (AFP

O Manchester United reabriu as negociações com o atacante Amad Traoré, da Atalanta, de acordo com a imprensa inglesa. O time inglês busca um último reforço para o ataque após as frustrantes negociações com Sancho e Dembélé. Segundo a "Sky Sports", o valor deve girar em torno dos 30 milhões de euros (R$ 198 milhões).

O jovem de 18 anos é tido como uma das principais promessas da equipe comandada por Gasperini, apesar de ter feito apenas três jogos na última temporada. Traoré só participou de 24 minutos de jogo no time profissional, mas conseguiu marcar um gol na goleada da Atalanta sobre a Udinese por 7 a 1.