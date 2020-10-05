Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Manchester United reabre negociação com jovem da Atalanta

Amad Traoré pode ser o último nome contratado pelo Manchester United em uma janela de transferências frustrante após falhar com Jadon Sancho e Ousmane Dembélé...

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 12:45

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 out 2020 às 12:45
Crédito: Amad Traoré está próximo de saída da Atalanta para o Manchester United (AFP
O Manchester United reabriu as negociações com o atacante Amad Traoré, da Atalanta, de acordo com a imprensa inglesa. O time inglês busca um último reforço para o ataque após as frustrantes negociações com Sancho e Dembélé. Segundo a "Sky Sports", o valor deve girar em torno dos 30 milhões de euros (R$ 198 milhões).
O jovem de 18 anos é tido como uma das principais promessas da equipe comandada por Gasperini, apesar de ter feito apenas três jogos na última temporada. Traoré só participou de 24 minutos de jogo no time profissional, mas conseguiu marcar um gol na goleada da Atalanta sobre a Udinese por 7 a 1.
O atacante esteve perto de se transferir para o Parma, mas a transferência não foi concretizada. Para jogar na Inglaterra, Traoré também precisa conseguir um visto de trabalho, mas o negócio ainda não está selado. O mercado de transferências se encerra nas próximas horas desta segunda-feira.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados