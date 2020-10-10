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futebol

Manchester United quer contratar Varane na próxima temporada

Zagueiro do Real Madrid tem contrato até 2022, mas prioridade é renovar com clube merengue. Caso operação não dê certo, Upamecano é a segunda opção dos ingleses...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2020 às 09:48

Publicado em 10 de Outubro de 2020 às 09:48

Crédito: PETER POWELL / AFP
O Manchester United quer a contratação do zagueiro Varane, do Real Madrid, para a próxima temporada, segundo o “Daily Star”. Os Red Devils visam a contratação de um defensor para reforçar o setor e ao final desta temporada, Varane ficará a apenas um ano de encerrar seu contrato com a equipe merengue.
A prioridade de Varane é renovar seu contrato com o gigante espanhol, mas as informações apontam que, caso um acordo não seja encontrado, a segunda opção do atleta seria atuar na Premier League. No entanto, o jogador não abre mão de disputar a Liga dos Campeões, independentemente de qual time tiver que vestir a camisa.Caso os ingleses não contratem o zagueiro do Real Madrid, o clube tem Upamecano, do RB Leipzig, como segunda opção. Apesar de ter contrato até 2023, o jovem de 21 anos terá uma multa de 40 milhões de euros (R$ 288 milhões), mas o francês deve atrair a atenção de clubes gigantes do futebol europeu.

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