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futebol

Manchester United quer contratar Upamecano para próxima temporada

Solskjaer, técnico dos Red Devils, acredita que jovem zagueiro francês pode fazer parceria perfeita com Harry Maguire. Real Madrid tem grande interesse no defensor de 21 anos...

Publicado em 31 de Agosto de 2020 às 11:31

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 ago 2020 às 11:31
Crédito: AFP
O Manchester United quer contratar o zagueiro Upamecano, do RB Leipzig, para a próxima temporada, de acordo com a “ESPN”. O técnico Solskjaer está confiante na aquisição e tem planos para melhorar alguns setores dos Red Devils, como a defesa. O norueguês entende que o francês é o parceiro perfeito para atuar ao lado de Harry Maguire.
O zagueiro de 21 anos assinou um novo contrato na última temporada com a equipe alemã, mas sua cláusula de rescisão diminuiu, com o objetivo de facilitar uma venda futura. O Manchester United deve ter que pagar cerca de 45 milhões de euros (R$ 292 milhões), mas o clube tem a forte concorrência do Real Madrid que iria atrás do defensor no próximo ano.
Apesar das especulações acerca de Upamecano, o Manchester United está próximo de contratar o meio-campista Donny van de Beek. O clube inglês está construindo um elenco forte capaz de disputar os principais títulos na próxima temporada e o projeto pode ser atrativo para o francês, mas seu contrato com o RB Leipzig vai até 2023.

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