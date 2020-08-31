Manchester United quer contratar Upamecano para próxima temporada

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O Manchester United quer contratar o zagueiro Upamecano, do RB Leipzig, para a próxima temporada, de acordo com a “ESPN”. O técnico Solskjaer está confiante na aquisição e tem planos para melhorar alguns setores dos Red Devils, como a defesa. O norueguês entende que o francês é o parceiro perfeito para atuar ao lado de Harry Maguire.

O zagueiro de 21 anos assinou um novo contrato na última temporada com a equipe alemã, mas sua cláusula de rescisão diminuiu, com o objetivo de facilitar uma venda futura. O Manchester United deve ter que pagar cerca de 45 milhões de euros (R$ 292 milhões), mas o clube tem a forte concorrência do Real Madrid que iria atrás do defensor no próximo ano.