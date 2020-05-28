Manchester United quer a contratação de joia do Monaco

O Manchester United está interessado na contratação do atacante Pietro Pellegri, do Monaco. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, os Red Devils monitoram o jogador desde os 16 anos e buscam trazê-lo ao time principal.

O Monaco pagou 30 milhões de euros por Pellegri em 2018 (cerca de R$ 96 milhões na cotação da época). O atacante era visto como uma das maiores promessas do futebol italiano.

Os anos na França não foram bons para Pellegri. O atacante sofreu com lesões sucessivas e não conseguiu ter um bom desempenho. Atuou pouco desde 2018. E MAIS:VÍDEO: Richarlison mostra pontaria afiada em treino do EvertonApós desistência do Liverpool, United é favorito para contratar WernerNapoli teme novas ofertas de Barcelona e Real Madrid por FabiánKanté retoma aos treinos por conta própria e faz exercícios individuaisGoverno autoriza e Campeonato Italiano volta no dia 20 de junhoAlex Telles no PSG? Confira brasileiros que também atuaram pela equipe francesa E MAIS: