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futebol

Manchester United quer a contratação de joia do Monaco

Pietro Pellegri tem apenas 19 anos, mas é monitorado pelos Red Devils desde os 16...
LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 19:22

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 19:22

Crédito: VALERY HACHE / AFP
O Manchester United está interessado na contratação do atacante Pietro Pellegri, do Monaco. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, os Red Devils monitoram o jogador desde os 16 anos e buscam trazê-lo ao time principal.
O Monaco pagou 30 milhões de euros por Pellegri em 2018 (cerca de R$ 96 milhões na cotação da época). O atacante era visto como uma das maiores promessas do futebol italiano.
Os anos na França não foram bons para Pellegri. O atacante sofreu com lesões sucessivas e não conseguiu ter um bom desempenho. Atuou pouco desde 2018. E MAIS:VÍDEO: Richarlison mostra pontaria afiada em treino do EvertonApós desistência do Liverpool, United é favorito para contratar WernerNapoli teme novas ofertas de Barcelona e Real Madrid por FabiánKanté retoma aos treinos por conta própria e faz exercícios individuaisGoverno autoriza e Campeonato Italiano volta no dia 20 de junhoAlex Telles no PSG? Confira brasileiros que também atuaram pela equipe francesa E MAIS:

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