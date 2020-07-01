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futebol

Manchester United prorroga contrato de Sánchez até o fim da temporada

Jogador estava emprestado ao clube de Milão até terça-feira (30), mas ficará no San Siro até o fim de agosto. Smalling também fica na Roma pelo mesmo tempo...
LanceNet

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Publicado em 

01 jul 2020 às 19:39

Publicado em 01 de Julho de 2020 às 19:39

Crédito: Reprodução
O Manchester United anunciou nesta quarta-feira que estendeu o empréstimo do atacante chileno Alexis Sánchez, com a Inter de Milão, e do zagueiro Smalling, com a Roma, até o fim de agosto, quando se encerra a temporada europeia. Os dois jogadores tinham contrato somente até a última terça-feira.
Emprestados pelos Diabos Vermelhos, os jogadores chegaram ao País da Bota no início da temporada. Com a paralisação do futebol mundial por conta da disseminação da pandemia do novo coronavírus, jogadores que tinham contrato até o dia 30 de junho renegociaram por mais dois meses para concluírem a temporada.
Para a próxima temporada, no entanto, não está definido se os jogadores serão aproveitados no Old Trafford ou se novamente serão emprestados.

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