Manchester United prorroga contrato de Sánchez até o fim da temporada

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O Manchester United anunciou nesta quarta-feira que estendeu o empréstimo do atacante chileno Alexis Sánchez, com a Inter de Milão, e do zagueiro Smalling, com a Roma, até o fim de agosto, quando se encerra a temporada europeia. Os dois jogadores tinham contrato somente até a última terça-feira.

Emprestados pelos Diabos Vermelhos, os jogadores chegaram ao País da Bota no início da temporada. Com a paralisação do futebol mundial por conta da disseminação da pandemia do novo coronavírus, jogadores que tinham contrato até o dia 30 de junho renegociaram por mais dois meses para concluírem a temporada.