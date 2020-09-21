Manchester United promete rodar elenco diante do Luton Town

Crédito: SASCHA STEINBACH / AFP

O Manchester United faz sua estreia na Copa da Liga Inglesa nesta terça-feira diante do Luton Town, às 16h15 (horário de Brasília). O time de Solskjaer tenta se recuperar da derrota sofrida contra o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês e se classificar atuando fora de casa em partida única pela terceira rodada do torneio.

Apesar da necessidade de classificação para afastar a pressão, o técnico norueguês afirmou que irá fazer um rodízio no elenco para este duelo e Dean Henderson poderá ser visto como goleiro titular.

- Faremos algumas mudanças. Alguns jogadores precisam de tempo de jogo, podemos ver que está faltando nitidez. Nós temos que aproveitar ao máximo os jogos e treinos que tivermos. Vamos rodar e vamos dar minutos

Além deste duelo, o Tottenham não sabe se poderá jogar contra o Leyton Orient pelo fato do time estar com diversos casos de Covid-19 no elenco. Caso não possa entrar em campo, o time de José Mourinho irá passar de fase automaticamente e sem precisar jogar. O confronto estava marcado para às 14h (horário de Brasília) desta terça-feira.