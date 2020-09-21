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futebol

Manchester United promete rodar elenco diante do Luton Town

Técnico Solskjaer irá fazer mudanças para o duelo pela Copa da Liga Inglesa. Enquanto isso, jogo do Tottenham contra o Leyton Oriente segue indefinido e pode não ser realizado...

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 13:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2020 às 13:29
Crédito: SASCHA STEINBACH / AFP
O Manchester United faz sua estreia na Copa da Liga Inglesa nesta terça-feira diante do Luton Town, às 16h15 (horário de Brasília). O time de Solskjaer tenta se recuperar da derrota sofrida contra o Crystal Palace pelo Campeonato Inglês e se classificar atuando fora de casa em partida única pela terceira rodada do torneio.
Apesar da necessidade de classificação para afastar a pressão, o técnico norueguês afirmou que irá fazer um rodízio no elenco para este duelo e Dean Henderson poderá ser visto como goleiro titular.
- Faremos algumas mudanças. Alguns jogadores precisam de tempo de jogo, podemos ver que está faltando nitidez. Nós temos que aproveitar ao máximo os jogos e treinos que tivermos. Vamos rodar e vamos dar minutos
Além deste duelo, o Tottenham não sabe se poderá jogar contra o Leyton Orient pelo fato do time estar com diversos casos de Covid-19 no elenco. Caso não possa entrar em campo, o time de José Mourinho irá passar de fase automaticamente e sem precisar jogar. O confronto estava marcado para às 14h (horário de Brasília) desta terça-feira.
O West Bromwich enfrenta o Brentford em confronto que valeu briga pela segunda colocação da Championship na última temporada e promete muita emoção, às 15h (de Brasília). No mesmo horário, o Watford viaja para encarar o Newport County, enquanto o West Ham tenta se recuperar de um péssimo início na Premier League e vencer o Hull City para avançar de fase.

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