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futebol

Manchester United pretende vender Lingard na janela de transferência

Meio-campista inglês interessa a Roma, Borussia Monchengladbach e Newcastle e espera aproveitar chances na Liga Europa para chamar atenção de clubes europeus...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 10:45

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 10:45
Crédito: Reprodução/MUFC
O Manchester United está disposto a vender o meio-campista Jesse Lingard na próxima temporada, de acordo com o “The Times”. O atleta de 27 anos espera convencer mais equipes através de suas exibições pelos próximos jogos da Liga Europa, mas já interessa Roma, Borussia Monchengladbach e Newcastle.
O atleta tem contrato até 2021, mas os Red Devils têm a opção de estender o vínculo por mais uma temporada. No entanto, as informações indicam que uma mudança seja mais provável de acontecer, pois o gigante inglês quer fazer dinheiro para investir em contratações como a de Jadon Sancho ou Jack Grealish.
Lingard não era titular no time de Solskjaer desde o jogo contra o Arsenal, no dia primeiro de janeiro. O inglês foi responsável por marcar o segundo gol no duelo contra o Leicester, que garantiu a permanência do Manchester United no G-4 da Premier League, mas ficou marcado por ficar 307 dias sem balançar as redes.

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