Manchester United pretende vender Lingard na janela de transferência

Crédito: Reprodução/MUFC

O Manchester United está disposto a vender o meio-campista Jesse Lingard na próxima temporada, de acordo com o “The Times”. O atleta de 27 anos espera convencer mais equipes através de suas exibições pelos próximos jogos da Liga Europa, mas já interessa Roma, Borussia Monchengladbach e Newcastle.

O atleta tem contrato até 2021, mas os Red Devils têm a opção de estender o vínculo por mais uma temporada. No entanto, as informações indicam que uma mudança seja mais provável de acontecer, pois o gigante inglês quer fazer dinheiro para investir em contratações como a de Jadon Sancho ou Jack Grealish.