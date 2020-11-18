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futebol

Manchester United prepara oferta por zagueiro Raphael Varane

Clube inglês pretende fazer proposta quando francês entrar em seu último ano de contrato com o Real Madrid. Clube espanhol corre para tentar renovar e segurar camisa cinco...
LanceNet

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Publicado em 

18 nov 2020 às 08:35

Publicado em 18 de Novembro de 2020 às 08:35

Crédito: GABRIEL BOUYS / AFP
O Manchester United prepara uma oferta ao zagueiro Varane, do Real Madrid, ao final da temporada, segundo o “Manchester Evening News”. O francês é alvo dos Diabos Vermelhos há cerca de três anos, mas os ingleses querem aproveitar o fato do defensor entrar em seu último ano de contrato com a equipe merengue.A informação aponta que os dirigentes do time de Old Trafford não medem esforços para reforçar o setor defensivo e voltar a ser competitivo como quando era na época de Ferdinand e Vidic. O portal também conta que o Manchester United esteve próximo da contratação do zagueiro em 2018, quando Mourinho era treinador, mas o francês havia estendido seu vínculo um ano antes.
Por outro lado, o clube espanhol tenta negociar a renovação do contrato do camisa cinco, que termina em 2022. Com a situação de Sergio Ramos indefinida, mas também por sua idade, e com dúvidas em relação ao potencial de Militão, o Real Madrid espera anunciar extensão de Varane ainda nesta temporada.

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