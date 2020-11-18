Manchester United prepara oferta por zagueiro Raphael Varane

O Manchester United prepara uma oferta ao zagueiro Varane, do Real Madrid, ao final da temporada, segundo o “Manchester Evening News”. O francês é alvo dos Diabos Vermelhos há cerca de três anos, mas os ingleses querem aproveitar o fato do defensor entrar em seu último ano de contrato com a equipe merengue.A informação aponta que os dirigentes do time de Old Trafford não medem esforços para reforçar o setor defensivo e voltar a ser competitivo como quando era na época de Ferdinand e Vidic. O portal também conta que o Manchester United esteve próximo da contratação do zagueiro em 2018, quando Mourinho era treinador, mas o francês havia estendido seu vínculo um ano antes.