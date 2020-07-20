Manchester United prepara oferta por James Rodríguez

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O Manchester United prepara uma oferta para contratar o meio-campista James Rodríguez para a próxima temporada, de acordo com o “Daily Star”. O Real Madrid quer cobrar cerca de 50 milhões de euros (R$ 305 milhões) pelo colombiano, valor que não deve ser um obstáculo para os ingleses. O principal concorrente pode ser o Atlético de Madrid.

O time dirigido por Simeone esteve próximo de contratar o atleta de 29 anos, mas os merengues não quiseram vendê-lo para o principal rival da cidade. Além disso, o salário de 8,5 milhões (R$ 52 milhões) é considerado alto em comparação com o de outros atletas do time colchonero.