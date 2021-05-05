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futebol

Manchester United prepara oferta por Harry Kane

Donos dos Diabos Vermelhos buscam acalmar ânimos exaltados dos torcedores com a contratação do centroavante para a próxima temporada...

Publicado em 05 de Maio de 2021 às 09:23

LanceNet

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Publicado em 

05 mai 2021 às 09:23
Crédito: RUI VIEIRA / POOL / AFP
O Manchester United prepara uma oferta de 90 milhões de libras (R$ 680 milhões) pela contratação de Harry Kane, segundo o "The Sun". A família Glazer, dona dos Red Devils, planejam a movimentação com o intuito de acalmar os ânimos dos torcedores que pedem a saída dos norte-americanos.Aos 28 anos, o camisa 10 está desapontado por nunca ter conquistado um troféu desde que chegou ao time profissional do Tottenham. A saída do atacante foi especulada na última temporada, mas os rumores estão mais fortes neste momento.
> Veja a tabela da Premier League
Kane tem contrato com a equipe de Londres até 2024 e vive seu melhor momento na carreira. Em 31 jogos da Premier League, o artilheiro marcou 21 gols e contribuiu com 13 assistências e busca ser o maior artilheiro da história do Campeonato Inglês.

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