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futebol

Manchester United prepara oferta gigantesca por Erling Haaland

Chegada de Ralf Rangnick no clube inglês faz com que o centroavante do Borussia Dortmund se torne prioridade para a próxima temporada...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 dez 2021 às 09:09

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 09:09

O Manchester United prepara uma grande oferta pela contratação de Erling Haaland na próxima temporada. Segundo o "Bild", o clube inglês está disposto a pagar cerca de 118 milhões de euros (R$ 751 milhões) ao Borussia Dortmund para contar com os serviços do centroavante.A chegada de Ralf Rangnick, atual técnico interino dos Diabos Vermelhos, mas que ocupará um cargo como consultor no clube até 2024 é tratada como um movimento estratégico dos Red Devils. O ex-RB Leipzig possui relação próxima com Alf-Inge, pai do atacante norueguês.
> Veja a tabela da Premier League
Em 2019, quando Haaland ainda era jogador do RB Salzburg e se destacava com a camisa do clube austríaco, o Manchester United foi um dos principais interessados em sua contratação. No entanto, o jogador, junto com Mino Raiola, seu empresário, optaram pelo Dortmund.
Os Red Devils não devem ter uma missão fácil no intuito de contratar o camisa nove e deverá disputar os serviços do jovem artilheiro com Real Madrid, Paris Saint-Germain e Manchester City. Além dos gigantes, a própria equipe aurinegra sonha com a permanência do atleta.
Crédito: HaalandéalvodoManchesterUnitedparaapróximatemporada(Foto:OddANDERSEN/AFP

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