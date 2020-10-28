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futebol

Manchester United prepara oferta de cinco temporadas por Calhanoglu

Apesar do interesse do clube inglês, prioridade do atleta é permanecer em Milão e turco deve se sentar com dirigentes do Milan em novembro para discutir renovação contratual...

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 08:57

LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 08:57
Crédito: Calhanoglu é um dos principais nomes do elenco do Milan (Divulgação/Milan
O Manchester United planeja a contratação do meio-campista Hakan Calhanoglu e prepara uma lucrativa proposta com cinco anos de contrato, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. As informações apontam que o turco ficou frustrado com as propostas de renovação do Milan e que diversos clubes na Europa monitoram a situação.Em novembro, o atleta irá se reunir novamente com os dirigentes do Milan para discutir um novo acordo. Como o contrato do camisa 10 termina ao final desta temporada, o clube italiano planeja chegar a um acordo até o final do ano para evitar a aproximação de outras equipes. A intenção do turco é de permanecer.
O Manchester United foi criticado por agir de maneira tímida na última janela de transferências, apesar de ter trazido reforços no último dia do mercado. No entanto, Donny van de Beek, principal contratação do time, não consegue aparecer na time titular de Solskjaer, enquanto o time começa mal no Campeonato Inglês.

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