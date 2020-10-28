Manchester United prepara oferta de cinco temporadas por Calhanoglu

O Manchester United planeja a contratação do meio-campista Hakan Calhanoglu e prepara uma lucrativa proposta com cinco anos de contrato, segundo o “La Gazzetta dello Sport”. As informações apontam que o turco ficou frustrado com as propostas de renovação do Milan e que diversos clubes na Europa monitoram a situação.Em novembro, o atleta irá se reunir novamente com os dirigentes do Milan para discutir um novo acordo. Como o contrato do camisa 10 termina ao final desta temporada, o clube italiano planeja chegar a um acordo até o final do ano para evitar a aproximação de outras equipes. A intenção do turco é de permanecer.