Manchester United pode vender Pogba para a chegada de reforços

Com a proximidade da abertura da janela de transferências, os clubes do Velho Continente já começam a planejar seus elencos para a próxima temporada. E de acordo com o jornal "Daily Mail", o Manchester United pode abrir mão de um grande nome de seu plantel para contratar outras estrelas.
O portal informa neste domingo que o francês Paul Pogba pode sair de Old Trafford para que os Diabos Vermelhos tenham condição de acertar com os principais objetivos para o próximo ano: Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, e Jack Grealish, do Aston Villa.
Ainda segundo o jornal britânico, Real Madrid e Juventus seriam os principais cotados para contratar o jogador campeão mundial com a França em 2018.