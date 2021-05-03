Manchester United pode perder pontos por protestos de torcedores

Se a stiruação já é ruim, pode piorar. Além de estar cada vez mais longe do título da Premier League, o Manchester United pode sofrer com a perda de pontos no Campeonato Inglês por conta do protesto da torcida dos Diabos Vermelhos no último domingo e que causou o adiamento do confronto contra o Liverpool.Pelas regras da competição, caso o clube mandante falhe em garantir a segurança dos jogadores e comissões na entrada e saída dos jogos, ele pode sofrer redução de pontos. Além disso, o Manchester United pode ser punido com multa, partidas com portões fechados e até a suspensão da competição.