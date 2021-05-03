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futebol

Manchester United pode perder pontos por protestos de torcedores

Clube não conseguiu garantir segurança aos jogadores e pode sofrer severas punições por conta do adiamento do duelo contra o Liverpool pela Premier League...

Publicado em 03 de Maio de 2021 às 09:42

LanceNet

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Publicado em 

03 mai 2021 às 09:42
Crédito: OLI SCARFF / AFP
Se a stiruação já é ruim, pode piorar. Além de estar cada vez mais longe do título da Premier League, o Manchester United pode sofrer com a perda de pontos no Campeonato Inglês por conta do protesto da torcida dos Diabos Vermelhos no último domingo e que causou o adiamento do confronto contra o Liverpool.Pelas regras da competição, caso o clube mandante falhe em garantir a segurança dos jogadores e comissões na entrada e saída dos jogos, ele pode sofrer redução de pontos. Além disso, o Manchester United pode ser punido com multa, partidas com portões fechados e até a suspensão da competição.
> Veja a tabela da Premier League
No último final de semana, centenas de torcedores dos Red Devils invadiram o gramado do Old Trafford pedindo a saída da família Glazer, proprietária do clube. A confusão terminou fora do local de jogo com cenas lamentáveis de brigar entre os fãs e a polícia.

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