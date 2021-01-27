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futebol

Manchester United pode emprestar Facundo Pellistri ao Club Brugge

Meio-campista uruguaio de 19 anos não tem espaço na equipe principal dos Diabos Vermelhos e pode ser emprestado para ter mais minutos de jogo...
LanceNet

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Publicado em 

27 jan 2021 às 09:47

Publicado em 27 de Janeiro de 2021 às 09:47

Crédito: Pellistri foi contratado pelo Manchester United em outubro (Divulgação/Pellistri
O Club Brugge e o Alavés estão na disputa pela contratação por empréstimo do meio-campista Facundo Pelistri, do Manchester United, segundo o “Goal”. O uruguaio de 19 anos foi anunciado pelos Diabos Vermelhos junto de Cavani na última janela de transferências, mas deve procurar um novo destino para ter mais oportunidades e ganhar experiência no futebol europeu.Os belgas são os favoritos na disputa até por conta da participação da equipe na Liga Europa, enquanto os espanhóis correm por fora. Após impressionar com a camisa do Peñarol, o atleta quer ter mais minutos em campo, o que não vem acontecendo no time principal comandado por Solskjaer devido a alta competitividade.
Em contato com Pellistri, os dirigentes do Club Brugge prometem que o uruguaio será peça chave na engrenagem do clube nesta reta final de temporada. A equipe disputa o título do Campeonato Belga, além de estar vivo na Copa da Bélgica. O acordo pode acontecer ainda nesta semana durante o final da janela de transferências de janeiro.

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