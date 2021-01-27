Manchester United pode emprestar Facundo Pellistri ao Club Brugge

O Club Brugge e o Alavés estão na disputa pela contratação por empréstimo do meio-campista Facundo Pelistri, do Manchester United, segundo o “Goal”. O uruguaio de 19 anos foi anunciado pelos Diabos Vermelhos junto de Cavani na última janela de transferências, mas deve procurar um novo destino para ter mais oportunidades e ganhar experiência no futebol europeu.Os belgas são os favoritos na disputa até por conta da participação da equipe na Liga Europa, enquanto os espanhóis correm por fora. Após impressionar com a camisa do Peñarol, o atleta quer ter mais minutos em campo, o que não vem acontecendo no time principal comandado por Solskjaer devido a alta competitividade.