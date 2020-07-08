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futebol

Manchester United pode cortar diferença para o G-4 caso vença

Red Devils se beneficiaram do empate do Leicester contra o Arsenal e encaram o Aston Villa para ficarem um ponto atrás dos Foxes na tabela do Campeonato Inglês...

Publicado em 08 de Julho de 2020 às 14:44

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2020 às 14:44
Crédito: Manchester United vive ótima fase desde o retorno do futebol (PETER POWELL / POOL / AFP
O Manchester United viaja para Birmingham para encarar o Aston Villa nesta quinta-feira, às 16h15 (horário de Brasília), e pode diminuir a diferença do G-4 para um ponto, devido ao empate do Leicester com o Arsenal. Os Red Devils vivem um grande momento, com quatro vitórias consecutivas, enquanto o rival não consegue se livrar da zona do rebaixamento e se coloca em situação complicada.
Apesar da diferença na tabela e da briga por objetivos distintos, o técnico Solskjaer espera um confronto difícil e um time que irá impor dificuldades do outro lado, além de comentar sobre a oportunidade de se aproximar da Liga dos Campeões.
- Eles mostraram desde o retorno que podem se manter. Eles fizeram jogos apertados. Eles claramente trabalharam suas formas e tem uma das mais poderosas pressões em saídas de bola da liga. Se nós ganharmos todos os jogos, estaremos entre os quatro primeiros. Não podemos contar com a ajuda de ninguém, temos que fazer por conta própria. Isso é crescer como um time.
Desde o retorno da Premier League, o Aston Villa não conseguiu vencer nenhum confronto e obteve pontos apenas diante do Sheffield United e do Newcastle. O time que subiu nesta temporada pode voltar a disputar a segunda divisão da Inglaterra caso não se recupera, pois já está quatro pontos atrás do primeiro clube fora da zona da degola.
Também nesta quarta-feira, mas às 14h (horário de Brasília), o Tottenham tenta manter o entusiasmo após vitória contra o Everton e encara o Bournemouth, que vive péssimo momento na competição e ocupa a penúltima posição na tabela. O time de Mourinho ainda sonha com vaga na Liga Europa. No mesmo horário, Everton e Southampton se enfrentam para cumprir tabela.

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