Manchester United pode cortar diferença para o G-4 caso vença

Crédito: Manchester United vive ótima fase desde o retorno do futebol (PETER POWELL / POOL / AFP

O Manchester United viaja para Birmingham para encarar o Aston Villa nesta quinta-feira, às 16h15 (horário de Brasília), e pode diminuir a diferença do G-4 para um ponto, devido ao empate do Leicester com o Arsenal. Os Red Devils vivem um grande momento, com quatro vitórias consecutivas, enquanto o rival não consegue se livrar da zona do rebaixamento e se coloca em situação complicada.

Apesar da diferença na tabela e da briga por objetivos distintos, o técnico Solskjaer espera um confronto difícil e um time que irá impor dificuldades do outro lado, além de comentar sobre a oportunidade de se aproximar da Liga dos Campeões.

- Eles mostraram desde o retorno que podem se manter. Eles fizeram jogos apertados. Eles claramente trabalharam suas formas e tem uma das mais poderosas pressões em saídas de bola da liga. Se nós ganharmos todos os jogos, estaremos entre os quatro primeiros. Não podemos contar com a ajuda de ninguém, temos que fazer por conta própria. Isso é crescer como um time.

Desde o retorno da Premier League, o Aston Villa não conseguiu vencer nenhum confronto e obteve pontos apenas diante do Sheffield United e do Newcastle. O time que subiu nesta temporada pode voltar a disputar a segunda divisão da Inglaterra caso não se recupera, pois já está quatro pontos atrás do primeiro clube fora da zona da degola.