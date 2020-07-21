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Manchester United pode chegar no G-4 do Inglês caso vença o West Ham

Solskjaer pede que jogadores esqueçam derrota na Copa da Inglaterra para o Chelsea e foquem no duelo da Premier League contra um West Ham em bom momento...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 jul 2020 às 15:29

Publicado em 21 de Julho de 2020 às 15:29

Crédito: Apesar da eliminação na FA Cup, Manchester United vive bom momento na Premier League (CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
O Manchester United recebe o West Ham nesta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), para seguir em busca de conquistar uma vaga na próxima Liga dos Campeões via Campeonato Inglês. Os Red Devils vem de derrota e eliminação para o Chelsea na Copa da Inglaterra, mas tem a oportunidade de passar o Leicester e entrar no G-4 caso vença seu confronto no Old Trafford.
O técnico Solskjaer quer que seu time esqueça a derrota do último domingo e foque no duelo da Premier League para que o objetivo de terminar a competição entre os quatro primeiros seja cumprida.
- Quando você perde um jogo, você está machucado e desapontado, mas nós temos que focar no próximo (jogo). Nós perdemos grandes jogos antes, demos a volta por cima e é isso que precisamos fazer. Estamos muito bem desde o reinício, mas agora todos estão de olho no West Ham. Conhecemos os perigos deles e como eles têm jogado bem ultimamente. Precisamos focar nisso.
O West Ham está praticamente livre da zona do rebaixamento com seis pontos de vantagem para o Aston Villa, único time que pode empatar em pontos com os Hammers. A equipe comandada por David Moyes vem de duas vitórias contra Norwich e Watford, vive bom momento, mas encara o adversário mais perigoso desde o retorno do torneio.

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