Manchester United pode chegar no G-4 do Inglês caso vença o West Ham

Crédito: Apesar da eliminação na FA Cup, Manchester United vive bom momento na Premier League (CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP

O Manchester United recebe o West Ham nesta quarta-feira, às 14h (horário de Brasília), para seguir em busca de conquistar uma vaga na próxima Liga dos Campeões via Campeonato Inglês. Os Red Devils vem de derrota e eliminação para o Chelsea na Copa da Inglaterra, mas tem a oportunidade de passar o Leicester e entrar no G-4 caso vença seu confronto no Old Trafford.

O técnico Solskjaer quer que seu time esqueça a derrota do último domingo e foque no duelo da Premier League para que o objetivo de terminar a competição entre os quatro primeiros seja cumprida.

- Quando você perde um jogo, você está machucado e desapontado, mas nós temos que focar no próximo (jogo). Nós perdemos grandes jogos antes, demos a volta por cima e é isso que precisamos fazer. Estamos muito bem desde o reinício, mas agora todos estão de olho no West Ham. Conhecemos os perigos deles e como eles têm jogado bem ultimamente. Precisamos focar nisso.