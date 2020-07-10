Manchester United planeja vender seis jogadores de seu elenco para assinar com Jadon Sancho

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O Manchester United sonha em contar com Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, na próxima temporada e vê no jogador inglês o nome ideal para voltar a conquistar títulos. Contudo, o time alemão não pretende diminuir o preço do atleta (120 milhões de euros). Com isso, os Red Devils planejam negociar seis jogadores para ter condições de fechar com o jovem.

De acordo com o jornal britânico 'The Athletic', o Manchester United está disposto a ouvir ofertas de vários de seus jogadores. Esses seis atletas seriam Alexis Sánchez, Marcos Rojo, Phil Jones, Chris Smalling, Jesse Lingard e Diogo Dalot. Conforme informou a publicação, o time inglês não irá desistir tão fácil de Sancho.