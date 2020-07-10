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Manchester United planeja vender seis jogadores de seu elenco para assinar com Jadon Sancho

De acordo com o 'The Athletic', os Red Devils pretendem negociar os seguintes atletas: Alexis Sánchez, Marcos Rojo, Phil Jones, Chris Smalling, Jesse Lingard e Diogo Dalot...

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 12:14

LanceNet

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Publicado em 

10 jul 2020 às 12:14
Crédito: AFP
O Manchester United sonha em contar com Jadon Sancho, do Borussia Dortmund, na próxima temporada e vê no jogador inglês o nome ideal para voltar a conquistar títulos. Contudo, o time alemão não pretende diminuir o preço do atleta (120 milhões de euros). Com isso, os Red Devils planejam negociar seis jogadores para ter condições de fechar com o jovem.
De acordo com o jornal britânico 'The Athletic', o Manchester United está disposto a ouvir ofertas de vários de seus jogadores. Esses seis atletas seriam Alexis Sánchez, Marcos Rojo, Phil Jones, Chris Smalling, Jesse Lingard e Diogo Dalot. Conforme informou a publicação, o time inglês não irá desistir tão fácil de Sancho.
Apesar do sonho e das estratégias para contar com o jogador do Dortmund, o time dirigido por Ole Gunnar Solskjær já traça um plano B caso a negociação não avance da forma como gostaria. O nome de Ousmane Dembélé, do Barcelona, ganhou força nesta semana e pode gerar uma transação mais tranquila para os ingleses.

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