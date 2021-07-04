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futebol

Manchester United planeja renovar contrato com Luke Shaw

Lateral esquerdo fez boa temporada sob comando do técnico Solskjaer e é um dos destaques da Inglaterra na Eurocopa...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 12:34

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jul 2021 às 12:34
Crédito: Divulgação/Premier League
O Manchester United deve iniciar negociações pela renovação de contrato com Luke Shaw após a Eurocopa, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O lateral esquerdo é considerado peça chave no elenco e está envolvido no projeto do técnico Solskjaer.Os Diabos Vermelhos não se sentem pressionados para chegar a um acordo, pois o jogador possui vínculo com a equipe até 2023 sendo que o clube ainda tem a opção de ativar uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada.
> Veja a tabela da Eurocopa
Após um início difícil no Manchester United sob comando de José Mourinho, o ala canhoto fez ótimas apresentações nos últimos 18 meses sendo dirigido por Solskjaer. Apesar da contratação de Alex Telles, o inglês se manteve firme como titular.
O sucesso no clube levou Shaw para a seleção inglesa e o lateral também vem sendo um dos protagonistas na atual edição da Eurocopa. Nas quatro partidas em que entrou em campo pelo time de Southgate, o jogador distribuiu três assistências.

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