Manchester United planeja renovar contrato com Luke Shaw

Crédito: Divulgação/Premier League

O Manchester United deve iniciar negociações pela renovação de contrato com Luke Shaw após a Eurocopa, segundo o jornalista Fabrizio Romano. O lateral esquerdo é considerado peça chave no elenco e está envolvido no projeto do técnico Solskjaer.Os Diabos Vermelhos não se sentem pressionados para chegar a um acordo, pois o jogador possui vínculo com a equipe até 2023 sendo que o clube ainda tem a opção de ativar uma cláusula de renovação automática por mais uma temporada.

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Após um início difícil no Manchester United sob comando de José Mourinho, o ala canhoto fez ótimas apresentações nos últimos 18 meses sendo dirigido por Solskjaer. Apesar da contratação de Alex Telles, o inglês se manteve firme como titular.