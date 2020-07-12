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futebol

Manchester United planeja oferecer R$ 989 milhões por Neymar, diz site

De acordo com o portal espanhol 'Don Balón', craque brasileiro pode deixar o Paris Saint-Germain e atuar pelos Red Devils na Premier League da próxima temporada 2020/21...
LanceNet

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Publicado em 

12 jul 2020 às 17:16

Publicado em 12 de Julho de 2020 às 17:16

Crédito: Destino de Neymar pode ser o Manchester United na próxima temporada 2020/21 (AFP
Apesar da pandemia, o mercado da bola segue quente e o nome de Neymar sempre aparece com uma possível saída do Paris Saint-Germain. O Barcelona é o destino mais comentado, porém segundo o portal espanhol 'Don Balón', o Manchester United planeja oferecer 164 milhões de euros (R$ 989 milhões) pelo craque brasileiro.
Ainda de acordo com a publicação, a proposta pode mexer com o craque brasileiro, que tem o interesse de atuar na Premier League, devido à competitividade da liga inglesa, em comparação com o francês. Com a Copa do Mundo do Catar, que será realizada em 2022, se aproximando, uma mudança de clube pode acontecer na vida de Neymar.
Conforme noticiado pelo site, a principal exigência de Neymar é a presença de seu próximo clube na próxima Champions League. Vale destacar que o Manchester United ocupa a quinta colocação, mas pode entrar no G-4 do Campeonato Inglês caso derrote o Southampton nesta segunda-feira, restando apenas três rodadas para o fim.

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