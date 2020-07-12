Manchester United planeja oferecer R$ 989 milhões por Neymar, diz site

Crédito: Destino de Neymar pode ser o Manchester United na próxima temporada 2020/21 (AFP

Apesar da pandemia, o mercado da bola segue quente e o nome de Neymar sempre aparece com uma possível saída do Paris Saint-Germain. O Barcelona é o destino mais comentado, porém segundo o portal espanhol 'Don Balón', o Manchester United planeja oferecer 164 milhões de euros (R$ 989 milhões) pelo craque brasileiro.

Ainda de acordo com a publicação, a proposta pode mexer com o craque brasileiro, que tem o interesse de atuar na Premier League, devido à competitividade da liga inglesa, em comparação com o francês. Com a Copa do Mundo do Catar, que será realizada em 2022, se aproximando, uma mudança de clube pode acontecer na vida de Neymar.