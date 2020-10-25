Manchester United perde Upamecano por diferença de 200 mil libras

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O Manchester United perdeu a chance de contratar o zagueiro Upamecano por conta de uma briga por 200 mil libras (R$ 1,4 milhão) há cinco anos, quando o francês jogava pelo Valenciennes, revelou o “The Sun”. Em 2017, o RB Leipzig contratou o defensor por nove milhões de libras (R$ 65 milhões) e atualmente o jogador é avaliado em 55 milhões de libras (R$ 402 milhões).

A operação começou a dar errado nas etapas finais, quando Upamecano já estava em Manchester com a sua mãe para assinar pelo gigante inglês. No entanto, o Manchester United queria pagar 500 mil libras (R$ 3,6 milhões) pelo defensor, enquanto o Valenciennes pedia 700 mil libras (R$ 5,2 milhões). Os Diabos Vermelhos acharam o valor alto, apesar do atleta já ter impressionado na seleção francesa de base.