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futebol

Manchester United perde Upamecano por diferença de 200 mil libras

Clube inglês teve a oportunidade de contratar defensor quando ainda atuava pelo Valenciennes. Duas semanas depois, RB Salzburg fez proposta e levou o defensor...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 out 2020 às 08:41

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 08:41

Crédito: AFP
O Manchester United perdeu a chance de contratar o zagueiro Upamecano por conta de uma briga por 200 mil libras (R$ 1,4 milhão) há cinco anos, quando o francês jogava pelo Valenciennes, revelou o “The Sun”. Em 2017, o RB Leipzig contratou o defensor por nove milhões de libras (R$ 65 milhões) e atualmente o jogador é avaliado em 55 milhões de libras (R$ 402 milhões).
A operação começou a dar errado nas etapas finais, quando Upamecano já estava em Manchester com a sua mãe para assinar pelo gigante inglês. No entanto, o Manchester United queria pagar 500 mil libras (R$ 3,6 milhões) pelo defensor, enquanto o Valenciennes pedia 700 mil libras (R$ 5,2 milhões). Os Diabos Vermelhos acharam o valor alto, apesar do atleta já ter impressionado na seleção francesa de base.
Duas semanas depois do time de Old Trafford negar o pagamento do valor pedido, o RB Salzburg foi atrás do defensor e o contratou. Atualmente, o time dirigido por Solskjaer sofre com o sistema defensivo, apesar do grande investimento e tem Upamecano como um dos alvos para as próximas janelas de transferências.

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