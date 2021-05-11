Manchester United perde para o Leicester em Old Trafford e City é campeão da Premier League

Crédito: MICHAEL REGAN / POOL / AFP

O Manchester City é campeão da Premier League 20/21. O United perdeu em casa para o Leicester, nesta terça-feira, por 2 a 1. Luke Thomas e Soyuncu marcaram para os Foxes. Greenwood descontou.

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Logo aos nove minutos de partida, Luke Thomas colocou os Foxes na frente e deu um gosto de grito de campeão aos Citizens. Após belo cruzamento de Tielemans, o lateral finalizou de primeira para colocar o Leicester na frente.Pouco tempo depois, aos 14, Greenwood fez um belo gol. Ele recebeu de Diallo, invadiu a área, driblou a marcação e chutou cruzado para deixar tudo igual e melar o título adiantado do City.

Aos 20 do segundo tempo, porém, a confirmação veio. Albrighton cobrou escanteio e Soyuncu subiu para colocar a vitória no lado dos Foxes.