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Manchester United perde para a Roma, mas se classifica para a final da Europa League

Equipe inglesa contou com goleada por 6 a 2 na ida para classificar-se à final da competição europeia após derrota por 3 a 2 na volta...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 17:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 17:54
Crédito: FILIPPO MONTEFORTE / AFP
Nesta quinta-feira, a Roma recebeu o Manchester United pela partida de volta da semifinal da Europa League. Os ingleses, que haviam vencido na ida por 6 a 2, conquistaram a classificação ao perder para os italianos por 3 a 2, e os gols da Roma foram marcados por Dzeko, Cristante e Zalewski, e os dois dos Red Devills foram feitos por Cavani.
Veja o mata-mata da Europa LeagueGOLAÇOO Manchester United, que contava com uma vantagem expressiva por conta da vitória por 6 a 2 na partida de ida. Ainda assim, que saiu na frente do placar foi a equipe inglesa que, aos 39 minutos do primeiro tempo, viu Fred achar um ótimo passe para Cavani, que marcou um golaço.
REAÇÃO​Na segunda etapa, a equipe da Roma começou a ensaiar uma reação à vitória parcial do Manchester United. Aos 12 minutos, o time italiano foi ao ataque e, repetindo esforços do primeiro tempo, conseguiu ser eficiente após assistência de Pedro para Dzeko empatar o jogo.
VIRADAForte no ataque, a Roma já havia conseguido deixar tudo igual no placar da partida desta quinta-feira. Assim, o time precisa de mais cinco gols para se classificar. Em uma missão quase impossível, Bryan Cristante, aos 15 minutos, conseguiu ao menos marcar o gol da virada.
CAVANI NOVAMENTEA classificação do Manchester United ficou ainda mais assegurada quando, aos 23 minutos do segundo tempo, a equipe deixou tudo igual na partida mais uma vez. Em cruzamento de Bruno Fernandes, Cavani foi sozinho na área para cabecear e marcar.
VITÓRIA SEM CLASSIFICAÇÃOApesar da dificuldade de reverter a derrota na ida e com o 2 a 2 no placar no Stadio Olimpico, a Roma seguiu no campo ofensivo para marcar. Aos 38 minutos do segundo tempo, um cruzamento para a área chegou em Zalewski, que deu a vitória do jogo para o time italiano, que seguiu eliminado.
SEQUÊNCIAClassificado, o Manchester United enfrenta o Villarreal na final da Europa League no Stadion Energa Gdansk, na Polônia, às 16h (de Brasília) do dia 26 de maio.

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