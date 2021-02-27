Manchester United pensa na contratação de Pau Torres

O Manchester United estuda a contratação do zagueiro Pau Torres ao invés de focar em Jules Koundé, segundo o “Eurosport”. A cláusula de rescisão contratual do espanhol é de 43 milhões de libras (R# 332 milhões). Além de ser mais barato que o francês, o jogador do Villarreal é visto como uma opção mais real e sólida.Torres está em sua segunda temporada como titular com a camisa do Submarino Amarelo e também vem sendo convocado pela seleção espanhola dirigida por Luis Enrique. O nome do zagueiro é o mais cotado para ser parceiro de Sérgio Ramos na Eurocopa e a posição é a mais buscada pelo técnico Solskjaer.