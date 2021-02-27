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Manchester United pensa na contratação de Pau Torres

Zagueiro do Villarreal é visto como uma opção mais acessível e sólida para ser o novo zagueiro dos Diabos Vermelhos. Clube não quer pagar a multa de Koundé, do Sevilla...

Publicado em 27 de Fevereiro de 2021 às 09:43

LanceNet

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Publicado em 

27 fev 2021 às 09:43
Crédito: AFP
O Manchester United estuda a contratação do zagueiro Pau Torres ao invés de focar em Jules Koundé, segundo o “Eurosport”. A cláusula de rescisão contratual do espanhol é de 43 milhões de libras (R# 332 milhões). Além de ser mais barato que o francês, o jogador do Villarreal é visto como uma opção mais real e sólida.Torres está em sua segunda temporada como titular com a camisa do Submarino Amarelo e também vem sendo convocado pela seleção espanhola dirigida por Luis Enrique. O nome do zagueiro é o mais cotado para ser parceiro de Sérgio Ramos na Eurocopa e a posição é a mais buscada pelo técnico Solskjaer.
> Veja a tabela da Premier League
Nesta semana, a imprensa inglesa afirmou que os Diabos Vermelhos não estavam dispostos a pagar a multa de Koundé. Ambos possuem vínculos com seus clubes até 2024 e estão na mira de gigantes da Europa. Até o momento, o Manchester United não fez nenhuma aproximação oficial por nenhum dos dois nomes.

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