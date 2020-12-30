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futebol

Manchester United pensa na contratação de lateral do Norwich

Max Aarons atrai o interesse do técnico Solskjaer e pode ser reforço dos Diabos Vermelhos na janela de transferências de janeiro. Clube também pensou em Trippier...

Publicado em 30 de Dezembro de 2020 às 09:59

LanceNet

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Publicado em 

30 dez 2020 às 09:59
Crédito: Divulgação / Site oficial do Norwich
O Manchester United está interessado na contratação do lateral direito Max Aarons, do Norwich, segundo o “Daily Mail”. Os Diabos Vermelhos também pensaram na chegada de Trippier, mas o banimento do futebol por 10 semanas afastou o interesse dos vice-líderes do Campeonato Inglês.O técnico Solskjaer quer reforçar o setor nesta janela de janeiro e o jovem de 20 anos, que está na liderança da segunda divisão inglesa, é vista com bons olhos. Na última temporada em que esteve na Premier League, Aarons recebeu críticas positivas e atraiu a atenção dos grandes clubes do país.
> Veja a tabela da Premier League
Tentando lutar pelo título, o Manchester United busca se reforçar e pensar no elenco para o futuro, apostando em contratações de jovens atletas. Além de Aarons, os Red Devils estão próximos de oficializar a chegada de Moises Caicedo, volante de 19 anos da seleção equatoriana.

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