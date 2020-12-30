Manchester United pensa na contratação de lateral do Norwich

O Manchester United está interessado na contratação do lateral direito Max Aarons, do Norwich, segundo o “Daily Mail”. Os Diabos Vermelhos também pensaram na chegada de Trippier, mas o banimento do futebol por 10 semanas afastou o interesse dos vice-líderes do Campeonato Inglês.O técnico Solskjaer quer reforçar o setor nesta janela de janeiro e o jovem de 20 anos, que está na liderança da segunda divisão inglesa, é vista com bons olhos. Na última temporada em que esteve na Premier League, Aarons recebeu críticas positivas e atraiu a atenção dos grandes clubes do país.