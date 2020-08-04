Manchester United pega LASK Linz com um pé nas quartas de final

Crédito: JOE KLAMAR / AFP

A Liga Europa está de volta e o Manchester United enfrenta o LASK Linz nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), em busca de chegar na final do torneio e conquistar um título na temporada. O jogo de ida foi marcado por uma goleada dos Red Devils por 5 a 0 fora de casa, o que coloca o time de Solskjaer a um passo das quartas de final para enfrentar o Istanbul Basaksehir ou Copenhagen.

O comandante norueguês disse que vai começar a partida com Jesse Lingard e que o time deve ser parecido com o que fez o jogo de ida. No entanto, o treinador não acredita em vida fácil, apesar da excelente vantagem.

- Nós sabemos que será um jogo difícil. Não era para ser 5 a 0 (o duelo de ida). Nós fizemos três gols nos últimos cinco minutos, então sabemos como temos que atuar. É uma oportunidade para atletas jogarem nas quartas de final se passarmos.

Solskjaer não escondeu o desejo de conquistar um título no comando do Manchester United.

- O time se desenvolveu durante toda a temporada, mas o próximo passo para nós é ganhar um troféu após chegar em duas semifinais.