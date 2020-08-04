Manchester United pega LASK Linz com um pé nas quartas de final

A Liga Europa está de volta e o Manchester United enfrenta o LASK Linz nesta quarta-feira, às 16h (horário de Brasília), em busca de chegar na final do torneio e conquistar um título na temporada. O jogo de ida foi marcado por uma goleada dos Red Devils por 5 a 0 fora de casa, o que coloca o time de Solskjaer a um passo das quartas de final para enfrentar o Istanbul Basaksehir ou Copenhagen.
O comandante norueguês disse que vai começar a partida com Jesse Lingard e que o time deve ser parecido com o que fez o jogo de ida. No entanto, o treinador não acredita em vida fácil, apesar da excelente vantagem.
- Nós sabemos que será um jogo difícil. Não era para ser 5 a 0 (o duelo de ida). Nós fizemos três gols nos últimos cinco minutos, então sabemos como temos que atuar. É uma oportunidade para atletas jogarem nas quartas de final se passarmos.
Solskjaer não escondeu o desejo de conquistar um título no comando do Manchester United.
- O time se desenvolveu durante toda a temporada, mas o próximo passo para nós é ganhar um troféu após chegar em duas semifinais.
A partir da próxima fase, a Liga Europa será jogada em partidas únicas na Alemanha, em campo neutro e sem torcedores. O Manchester United é um dos favoritos para conquistar a competição, principalmente após a grande campanha no final da Premier League e a conquista do 3º lugar na tabela.