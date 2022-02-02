Manchester United pede que Pogba e outros dois atletas não saiam antes da chegada de um novo técnico

O Manchester United pediu para que Paul Pogba adie sua decisão de deixar o clube até a chegada de um novo técnico, segundo a "ESPN". O meio-campista tem contrato com os Red Devils até o fim da temporada e é especulado em outras equipes.O clube acredita que o francês possa ser persuadido a permanecer na Inglaterra dependendo de quem assuma o comando dos Diabos Vermelhos. Além de Pogba, o Manchester United também pediu paciência para Anthony Martial e Donny van de Beek.