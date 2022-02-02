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futebol

Manchester United pede que Pogba e outros dois atletas não saiam antes da chegada de um novo técnico

Meio-campista francês possui contrato até o fim da temporada, enquanto Anthony Martial e Donny van de Beek estão emprestados ao Sevilla e Everton...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 10:07

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 fev 2022 às 10:07
O Manchester United pediu para que Paul Pogba adie sua decisão de deixar o clube até a chegada de um novo técnico, segundo a "ESPN". O meio-campista tem contrato com os Red Devils até o fim da temporada e é especulado em outras equipes.O clube acredita que o francês possa ser persuadido a permanecer na Inglaterra dependendo de quem assuma o comando dos Diabos Vermelhos. Além de Pogba, o Manchester United também pediu paciência para Anthony Martial e Donny van de Beek.
> Veja a tabela da Premier League
O centroavante francês e o meia holandês foram emprestados para Sevilla e Everton, respectivamente. A dupla não conseguia ter uma sequência de jogos com Ole Solskjaer e Ralf Rangnick, mas podem fazer parte dos planos do futuro treinador.
Neste momento, os nomes de Mauricio Pochettino, comandante do Paris Saint-Germain, e Erik Ten Hag, técnico do Ajax, são os mais fortes para assumir o Manchester United na próxima temporada. Enquanto isso, Ralf Rangnick será um consultor esportivo.
Crédito: ManchesterUnitedesperaquePaulPogbasiganoclube(Foto:ADRIANDENNIS/AFP

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