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futebol

Manchester United passa fácil pelo Brighton fora de casa e vai às quartas da Copa da Liga Inglesa

Com gol e assistência de Mata, Red Devils despacham adversário e garantem classificação tranquila. McTominay e Pogba completam o marcador...

Publicado em 30 de Setembro de 2020 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 set 2020 às 17:35
Crédito: Manchester United não deu sossego ao goleiro Steele, do Brighton (Andy Rain / POOL / AFP
Mesmo com alguns jogadores titulares no banco, como já é de praxe na Copa da Liga Inglesa, o Manchester United conseguiu a classificação para as quartas de final da competição ao vencer o Brighton fora de casa por 3x0.
O grande destaque do jogo foi Juan Mata, que deu passe para McTominay abrir o placar e marcou o segundo. Já na reta final, Pogba ampliou em cobrança de falta. Ainda não se sabe quem será o adversário do United na próxima fase, visto que o sorteio é na quinta-feira (1).UNITED CONTROLA E ABRE O PLACARO primeiro tempo não teve muitas emoções: foram apenas sete finalizações, sendo três do United e quatro do Brighton. No entanto, o Manchester teve mais posse de bola e foi feliz em chegar ao gol no final da primeira etapa, aos 44 minutos. Em cobrança de falta, Mata colocou a bola na cabeça de McTominay, que testou no canto oposto do goleiro Steele.
MATOU O JOGO!​O Brighton bem que tentou se assanhar no comecinho do segundo tempo, mas Juan Mata tratou de matar o jogo aos 18 da etapa final. Só que ele precisa dar meio gol para o holandês Van de Beek, que descolou um passe de letra excepcional para deixar o espanhol na cara do gol. Ele teve o trabalho de tirar do goleiro e correr para o abraço.
AINDA TEVE TEMPO PARA UM GOLAÇO...Com o jogo controlado, Ole Gunnar Solskjaer colocou Pogba e Rashford em campo. E foi dos pés do francês que saiu o terceiro gol do United. Gol não, golaço: em cobrança de falta, Pogba botou a bola no ângulo, sem qualquer chance para Steele - 3x0 e classificação na bagagem.

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