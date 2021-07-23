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futebol

Manchester United oficializa a chegada de Jadon Sancho

Jogador de 21 anos assina vínculo por cinco temporadas com os Diabos Vermelhos em acordo de mais de R$ 520 milhões. Atleta vestirá a camisa 25 nos Red Devils...

Publicado em 23 de Julho de 2021 às 11:45

LanceNet

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Publicado em 

23 jul 2021 às 11:45
Crédito: Divulgação / Manchester United
Agora é oficial: Jadon Sancho é jogador do Manchester United. Nesta sexta-feira, o clube inglês anunciou a contratação do ex-atleta do Borussia Dortmund, que assinou um contrato de cinco temporadas, até junho de 2026. O acordo prevê ainda mais um ano de opção, segundo comunicado do clube vermelho.
+ Veja a tabela e os jogos da Premier League 2021/22De acordo com a imprensa britânica, o Manchester United pagou 73 milhões de libras esterlinas (R$ 521 milhões na cotação atual) pela transferência. Com este valor, Sancho passa a ser a terceira maior contratação da Premier League, atrás apenas de Paul Pogba e Harry Maguire, ambas pelos próprios Red Devils.
- Sempre fui muito grato ao Borussia Dortmund por me dar a oportunidade de me tornar profissional, apesar de sempre saber que eu voltaria para a Inglaterra algum dia. A chance de fazer parte do Manchester United é um sonho que se torna realidade, mal posso esperar para jogar a Premier League - disse Sancho em suas primeiras palavras. + Veja as camisas já reveladas dos clubes europeus para a próxima temporada
Campeão da Copa da Alemanha com o Borussia Dortmund na temporada 2020/21, com grande exibição individual na final, Sancho fez 38 partidas pelo clube aurinegro no ano. Ao todo, o camisa 7 marcou 16 gols e deu 20 assistências. Desde sua chegada, foram 50 gols e 64 assistências, em 137 jogos.

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