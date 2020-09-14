Manchester United negocia contratação de Reguilón com Real

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O Manchester United prepara uma oferta para contratar Sergio Reguilón, lateral esquerdo do Real Madrid, de acordo com o “The Guardian”. A proposta, segundo as informações, não irá alcançar a cifra de 30 milhões de euros (R$ 187 milhões) pedida pelos merengues. Os Red Devils também não estão dispostos a incluir cláusula de recompra no acordo.

Os ingleses enxergam o lateral espanhol como a primeira opção do mercado para o setor que atualmente conta com Luke Shaw e Brandon WIlliams. No entanto, o Manchester United quer uma transferência concreta e sem margem para perder o jogador no futuro, um dos pontos de discordância entre as equipes.