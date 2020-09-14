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futebol

Manchester United negocia contratação de Reguilón com Real

Clube inglês irá fazer uma primeira oferta pelo lateral esquerdo espanhol, mas não irá alcançar a cifra pedida pelo clube merengue. Cláusula em contrato também gera polêmica...

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 12:09

LanceNet

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Publicado em 

14 set 2020 às 12:09
Crédito: Divulgação
O Manchester United prepara uma oferta para contratar Sergio Reguilón, lateral esquerdo do Real Madrid, de acordo com o “The Guardian”. A proposta, segundo as informações, não irá alcançar a cifra de 30 milhões de euros (R$ 187 milhões) pedida pelos merengues. Os Red Devils também não estão dispostos a incluir cláusula de recompra no acordo.
Os ingleses enxergam o lateral espanhol como a primeira opção do mercado para o setor que atualmente conta com Luke Shaw e Brandon WIlliams. No entanto, o Manchester United quer uma transferência concreta e sem margem para perder o jogador no futuro, um dos pontos de discordância entre as equipes.
O Real Madrid conta com Mendy e Marcelo no plantel para a lateral esquerda e busca negociar o atleta por conta da crise financeira que atinge o clube. O Sevilla também não é mais uma opção para o jogador, uma vez que o clube de Andaluzia confirmou a contratação de Marcos Acuña para a sua posição.

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