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futebol

Manchester United não quer pagar multa de Jules Koundé, do Sevilla

Clube inglês monitora situação do zagueiro, mas acredita que preço do defensor esteja inflacionado. Sevilla recusou oferta do Manchester City em 2020...

Publicado em 24 de Fevereiro de 2021 às 11:37

LanceNet

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Publicado em 

24 fev 2021 às 11:37
Crédito: Koundé está na mira de grandes clubes europeus (CRISTINA QUICLER / AFP
O Manchester United segue monitorando o zagueiro Jules Koundé, mas não quer pagar a cláusula de rescisão de 68 milhões de libras (R$ 522,5 milhões). O Sevilla recusou propostas que não chegavam no valor da multa na janela de transferências de 2020 pelo fato do francês ser uma das estrelas da equipe e um dos principais prospectos no setor defensivo.Monchi, diretor esportivo do clube espanhol, afirmou que o Manchester City chegou a fazer uma oferta muito boa, mas que não satisfazia os dirigentes do clube. O defensor de 22 anos possui contrato até 2024 e o Sevilla acredita que poderá ganhar mais dinheiro do que teve oportunidade por conta da crise financeira provocada pela pandemia da Covid-19.
> Veja a tabela da Premier League
No entanto, dirigentes ingleses afirmam que o preço do defensor está inflacionado e se recusam a pagar o valor da multa. Além de Koundé, o nome de Raphael Varane já foi especulado pela imprensa britânica, mas também Nikola Milenkovic, da Fiorentina, é cotado para ser contratado e fazer parte do plantel de Solskjaer nos Diabos Vermelhos.

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