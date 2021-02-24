Manchester United não quer pagar multa de Jules Koundé, do Sevilla

O Manchester United segue monitorando o zagueiro Jules Koundé, mas não quer pagar a cláusula de rescisão de 68 milhões de libras (R$ 522,5 milhões). O Sevilla recusou propostas que não chegavam no valor da multa na janela de transferências de 2020 pelo fato do francês ser uma das estrelas da equipe e um dos principais prospectos no setor defensivo.Monchi, diretor esportivo do clube espanhol, afirmou que o Manchester City chegou a fazer uma oferta muito boa, mas que não satisfazia os dirigentes do clube. O defensor de 22 anos possui contrato até 2024 e o Sevilla acredita que poderá ganhar mais dinheiro do que teve oportunidade por conta da crise financeira provocada pela pandemia da Covid-19.