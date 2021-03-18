Manchester United não está na briga pela contratação de Cristiano Ronaldo

Uma possível chegada de Cristiano Ronaldo ao Manchester United não passa de rumor falso. De acordo com o "Express Sport", os Red Devils não pretendem entrar na briga para contratar o atacante português.

Apesar de Ed Woodward, CEO do clube, reconhecer que o retorno de Cristiano Ronaldo ao Manchester United fosse um sonho, a política de contratações é diferente. Os Red Devils estão focados em renovar o elenco com jogadores jovens. CR7 atuou no Manchester United entre 2003 e 2009. Pelo clube inglês, marcou 119 gols e deu 69 assistências em 292 jogos.