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futebol

Manchester United não está na briga pela contratação de Cristiano Ronaldo

Atacante português pode deixar a Juventus e equipe inglesa foi apontada como um possível destino...

Publicado em 18 de Março de 2021 às 11:59

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 mar 2021 às 11:59
Crédito: AFP
Uma possível chegada de Cristiano Ronaldo ao Manchester United não passa de rumor falso. De acordo com o "Express Sport", os Red Devils não pretendem entrar na briga para contratar o atacante português.
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Apesar de Ed Woodward, CEO do clube, reconhecer que o retorno de Cristiano Ronaldo ao Manchester United fosse um sonho, a política de contratações é diferente. Os Red Devils estão focados em renovar o elenco com jogadores jovens. CR7 atuou no Manchester United entre 2003 e 2009. Pelo clube inglês, marcou 119 gols e deu 69 assistências em 292 jogos.

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