Manchester United não define futuro de Cavani e Juan Mata

O Manchester United ainda não tomou uma decisão a respeito das permanências de Cavani e Juan Mata, segundo o “Manchester Evening News”. O acordo com os dois veteranos termina ao final desta temporada, mas os Diabos Vermelhos podem ativar uma cláusula em seus contratos e renovar o vínculo automaticamente até 2022.O uruguaio tem sido uma peça essencial para o técnico Solskjaer apesar dos poucos jogos como titular. Na Premier League, o centroavante de 33 anos já participou de 16 jogos e contribuiu com seis gols e duas assistências, além de ter anotado um tento em duelo contra o Everton pela Copa da Liga Inglesa.