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futebol

Manchester United não define futuro de Cavani e Juan Mata

Veteranos tem contrato até o fim da temporada, mas clube pode optar por renovar vínculo dos atletas automaticamente até 2022. Cavani vai bem e Mata pouco participa...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

12 fev 2021 às 11:05

Publicado em 12 de Fevereiro de 2021 às 11:05

Crédito: Cavani tem feito boas apresentações com a camisa do Manchester United (AFP
O Manchester United ainda não tomou uma decisão a respeito das permanências de Cavani e Juan Mata, segundo o “Manchester Evening News”. O acordo com os dois veteranos termina ao final desta temporada, mas os Diabos Vermelhos podem ativar uma cláusula em seus contratos e renovar o vínculo automaticamente até 2022.O uruguaio tem sido uma peça essencial para o técnico Solskjaer apesar dos poucos jogos como titular. Na Premier League, o centroavante de 33 anos já participou de 16 jogos e contribuiu com seis gols e duas assistências, além de ter anotado um tento em duelo contra o Everton pela Copa da Liga Inglesa.
> Veja a tabela da Premier League
Já o espanhol tem tido ainda menos participação nos gramados do que Cavani. Na atual temporada, Mata participou de apenas 10 jogos somando todas as competições, marcou dois gols e deu uma assistência nas primeiras fases da Copa da Liga Inglesa e serviu os companheiros em duas oportunidades na Premier League.

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