Manchester United não aceita cláusula do Real por Reguilón

Crédito: Divulgação / Sevilla / Site oficial

O Manchester United encontrou um entrave na negociação com o Real Madrid pela contratação do lateral esquerdo Sergio Reguilón. De acordo com o programa “El Partidazo de COPE”, os merengues insistem em uma cláusula de recompra estipulada em 27 milhões de libras (R$ 188 milhões), enquanto os ingleses se recusam a fechar a operação nestes termos.

Em um primeiro momento, o espanhol não terá chances sob comando do técnico Zidane, uma vez que o comandante francês está satisfeito com as presenças de Mendy e Marcelo no elenco principal. O Sevilla também não quer comprar o atleta em definitivo e tenta manter o jogador emprestado por mais uma temporada.