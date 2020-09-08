Manchester United não aceita cláusula do Real por Reguilón

O Manchester United encontrou um entrave na negociação com o Real Madrid pela contratação do lateral esquerdo Sergio Reguilón. De acordo com o programa “El Partidazo de COPE”, os merengues insistem em uma cláusula de recompra estipulada em 27 milhões de libras (R$ 188 milhões), enquanto os ingleses se recusam a fechar a operação nestes termos.
Em um primeiro momento, o espanhol não terá chances sob comando do técnico Zidane, uma vez que o comandante francês está satisfeito com as presenças de Mendy e Marcelo no elenco principal. O Sevilla também não quer comprar o atleta em definitivo e tenta manter o jogador emprestado por mais uma temporada.
Ainda assim, os Red Devils são os favoritos na disputa por Reguilón, uma vez que o técnico Solskjaer quer reforçar o setor que conta com Luke Shaw e Brandon Williams. As negociações continuam e o mercado segue aberto até o próximo dia cinco de outubro, mas o Manchester United não irá aceitar uma cláusula que pode perseguir o clube no futuro.