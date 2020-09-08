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futebol

Manchester United não aceita cláusula do Real por Reguilón

Clube merengue quer vender lateral esquerdo com cláusula de recompra, mas ingleses não aceitam os termos. Sevilla não quer contratar jogador em definitivo nesta temporada...

Publicado em 08 de Setembro de 2020 às 09:46

LanceNet

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Publicado em 

08 set 2020 às 09:46
Crédito: Divulgação / Sevilla / Site oficial
O Manchester United encontrou um entrave na negociação com o Real Madrid pela contratação do lateral esquerdo Sergio Reguilón. De acordo com o programa “El Partidazo de COPE”, os merengues insistem em uma cláusula de recompra estipulada em 27 milhões de libras (R$ 188 milhões), enquanto os ingleses se recusam a fechar a operação nestes termos.
Em um primeiro momento, o espanhol não terá chances sob comando do técnico Zidane, uma vez que o comandante francês está satisfeito com as presenças de Mendy e Marcelo no elenco principal. O Sevilla também não quer comprar o atleta em definitivo e tenta manter o jogador emprestado por mais uma temporada.
Ainda assim, os Red Devils são os favoritos na disputa por Reguilón, uma vez que o técnico Solskjaer quer reforçar o setor que conta com Luke Shaw e Brandon Williams. As negociações continuam e o mercado segue aberto até o próximo dia cinco de outubro, mas o Manchester United não irá aceitar uma cláusula que pode perseguir o clube no futuro.

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