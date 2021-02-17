Manchester United monitora André Silva, do Eintracht Frankfurt

O Manchester United está interessado na contratação de André Silva, do Eintracht Frankfurt. De acordo com a "Sky Sports", os Red Devils buscam reforços para o setor ofensivo e monitoram de perto a ótima temporada que o português está fazendo na Bundesliga.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE A prioridade do Manchester United é Erling Haaland, do Borussia Dortmund, mas a negociação é vista como improvável devido ao alto custo e aos diversos clubes interessados no jogador.Além do Manchester United, André Silva também teve seu nome associado ao Atlético de Madrid. Na atual temporada, o português marcou 18 gols em 20 jogos pelo Eintracht Frankfurt na Bundesliga.