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futebol

Manchester United monitora André Silva, do Eintracht Frankfurt

Clube inglês está procurando reforços para o setor ofensivo e está atento à ótima temporada que o português faz na Bundesliga...
LanceNet

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Publicado em 

17 fev 2021 às 13:42

Publicado em 17 de Fevereiro de 2021 às 13:42

Crédito: KAI PFAFFENBACH / POOL / AFP
O Manchester United está interessado na contratação de André Silva, do Eintracht Frankfurt. De acordo com a "Sky Sports", os Red Devils buscam reforços para o setor ofensivo e monitoram de perto a ótima temporada que o português está fazendo na Bundesliga.
VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUE A prioridade do Manchester United é Erling Haaland, do Borussia Dortmund, mas a negociação é vista como improvável devido ao alto custo e aos diversos clubes interessados no jogador.Além do Manchester United, André Silva também teve seu nome associado ao Atlético de Madrid. Na atual temporada, o português marcou 18 gols em 20 jogos pelo Eintracht Frankfurt na Bundesliga.

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