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Manchester United moitora situação do lateral esquerdo Alex Telles

Clube inglês sofreu com lesões de Luke Shaw durante a temporada e busca reforço para a posição. Mercado português é observado após sucesso com Bruno Fernandes no time...
LanceNet

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Publicado em 

03 ago 2020 às 11:25

Publicado em 03 de Agosto de 2020 às 11:25

Crédito: Reprodução/Twitter
O Manchester United observa o lateral esquerdo Alex Telles para a próxima temporada, de acordo com a imprensa britânica. O clube inglês está olhando mais para o mercado português após o grande sucesso de Bruno Fernandes e posição é necessidade por conta de lesões de Luke Shaw durante este ano.
O brasileiro do Porto já foi associado com diversos clubes europeus, inclusive de que já teria um acordo com o Paris Saint-Germain, mas nunca surgiu nada oficial por parte do atleta ou do clube francês. Além disso, o clube campeão português precisa vender jogadores para equilibrar as finanças.
Nesta temporada, Luke Shaw já perdeu 20 partidas e irá ser desfalque da equipe nesta reta final da Liga Europa por conta de mais lesões. Nas últimas partidas do Campeonato Inglês, o lateral Brandon WIlliams, de apenas 19 anos, foi utilizado pelo técnico Solskjaer.

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