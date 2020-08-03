Manchester United moitora situação do lateral esquerdo Alex Telles

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O Manchester United observa o lateral esquerdo Alex Telles para a próxima temporada, de acordo com a imprensa britânica. O clube inglês está olhando mais para o mercado português após o grande sucesso de Bruno Fernandes e posição é necessidade por conta de lesões de Luke Shaw durante este ano.

O brasileiro do Porto já foi associado com diversos clubes europeus, inclusive de que já teria um acordo com o Paris Saint-Germain, mas nunca surgiu nada oficial por parte do atleta ou do clube francês. Além disso, o clube campeão português precisa vender jogadores para equilibrar as finanças.