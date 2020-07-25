Manchester United mira a contratação de Gabriel Magalhães

Crédito: Durante a temporada, que foi cancelada na França, em virtude da pandemia de Covid-19, Gabriel Magalhães disputou 52 jogos pelo Lille (Reprodução/Instagram

Destaque do Lille, da França, na temporada, o brasileiro Gabriel Magalhães tem sido bastante cobiçado por gigantes do velho continente. Com isso, segundo o diário espanhol 'Marca', o zagueiro está no radar do Manchester United, do treinador Ole Gunnar Solskjær. Ele tem contrato com o clube francês até junho de 2023.

Além dos Red Devils, Everton, Inter de Milão e Napoli buscam reforçar seus sistemas defensivos e acreditam que o brasileiro possa dar qualidade ao lado esquerdo da zaga. O brasileiro, de 22 anos, está avaliado em mais de 25 milhões de euros, e foi revelado pelo Avaí.

Durante a temporada, que foi cancelada na França, em virtude da pandemia de Covid-19, o zagueiro disputou 52 jogos pelo Lille, disputando as seis partidas da fase de grupos da Champions League como titular, outra competição que a equipe francesa participou nesta temporada.