  • Manchester United marca no início, vence o Aston Villa em casa e avança na Copa da Inglaterra
futebol

Manchester United marca no início, vence o Aston Villa em casa e avança na Copa da Inglaterra

McTominay faz o gol da partida com belíssima assistência do brasileiro Fred e Diabos Vermelhos vão em busca do seu 13º título na história da competição eliminatória...
LanceNet

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 18:51

O Manchester United está classificado para a fase de 16 avos de final da Copa da Inglaterra. Nesta segunda-feira, na última partida da terceira rodada do torneio mais antigo do futebol, os Diabos Vermelhos bateram o Aston Villa por 1 a 0, no Old Trafford. O gol da partida foi marcado por McTominay.
GOL NO INÍCIOJogando em casa, o Manchester United precisou o Aston Villa no início da partida e o time de Ralf Rangnick abriu o placar logo aos sete minutos. Greenwood tocou para o brasileiro Fred na direita, que cruzou na medida para McTominay. De cabeça, o camisa 39 desviou para o fundo das redes.
PRESSÃO DOS VISITANTESApós sair perdendo, o Aston Villa se lançou ao ataque e criou ao menos três grandes chances, duas delas com Watkins, que acertou a trave em uma. A outra foi de Ramsey, que recebeu de Danny Ings, mas viu McTominay desviar o chute da entrada da área.
NÃO VALEULogo no início da etapa final, o Aston Villa conseguiu o empate com o atacante Danny Ings, mas o gol foi anulado após checagem ao VAR. Ramsey fez falta em Cavani dentro da área, impedindo que o uruguaio disputasse a bola com Konsa antes do passe para o centroavante do time de Birmingham.
SEQUÊNCIA​Manchester United e Aston Villa voltam a se enfrentar no próximo sábado, mas desta vez pelo Campeonato Inglês. O jogo acontece no Villa Park, às 14h30 (de Brasília). Pela Copa da Inglaterra, os Red Devils encaram o Middlesbrough na fase de 16 avos de final. O jogo será entre os dias 4 e 7 de fevereiro.
Crédito: Manchester United é o segundo maior campeão da história da Copa da Inglaterra

