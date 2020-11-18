Manchester United mantém interesse em Dayot Upamecano, do RB Leipzig

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Com grandes atuações na última temporada, Dayot Upamecano coleciona interessados em seu futebol. De acordo com o "SportBild", o Manchester United ainda deseja contar com o zagueiro, mas terá que vencer uma disputa com Liverpool, City e Bayern de Munique.

Os Red Devils tiveram seu nome ligado ao zagueiro na última janela de transferências. Solskjaer é um grande fã do jogador e acredita que o francês resolveria os problemas do setor defensivo do United. Os clubes da Premier League são favoritos para levar o jogador. O Bayern de Munique ainda não fará oferta por Upamecano e aguarda a definição da situação de Alaba. Se o austríaco sair no final da temporada, irão atrás do francês.