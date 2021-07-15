Manchester United lança novo uniforme para a temporada; veja fotos

Crédito: Reprodução/ Manchester United

Nesta quinta-feira, o Manchester United revelou o novo uniforme do time para a temporada 2021/22. O modelo é inspirado nas peças usadas na década de 60 pelo clube. A estreia do kit está programada para o primeiro jogo da pré-temporada, contra o Derby County, no próximo domingo, no Estádio Pride Park.

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O clube inglês também aproveitou a ocasião para anunciar o acordo de patrocínio de 235 milhões de libras (mais de R$ 1,6 bilhão na cotação atual) com a TeamViewer, companhia de tecnologia alemã. O acordo é válido pelos próximos cinco anos.

- O lançamento de nosso novo kit caseiro é um momento emocionante antes do início de cada temporada, especialmente neste ano, pois damos as boas-vindas ao TeamViewer como nosso novo parceiro principal de camisetas - disse Richard Arnold, Diretor Executivo do Manchester United, que ainda completou.

- Estamos muito entusiasmados em ver nossa marca na frente da camisa mais icônica do esporte global. A parceria com o Manchester United é um pilar fundamental para moldar ainda mais a percepção da TeamViewer como uma marca de tecnologia global. Apoiaremos o clube em seus esforços de digitalização e mostraremos esses casos de uso a todos os nossos usuários e clientes em todo o mundo - disse Steil, que ainda afirmou.