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futebol

Manchester United lança novo uniforme para a temporada; veja fotos

O modelo feito para a temporada 2021/22 é inspirado no uniforme do time da década de 60. Estreia está programada para o primeiro jogo da pré-temporada, contra o Derby County...
LanceNet

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Publicado em 

15 jul 2021 às 14:42

Publicado em 15 de Julho de 2021 às 14:42

Crédito: Reprodução/ Manchester United
Nesta quinta-feira, o Manchester United revelou o novo uniforme do time para a temporada 2021/22. O modelo é inspirado nas peças usadas na década de 60 pelo clube. A estreia do kit está programada para o primeiro jogo da pré-temporada, contra o Derby County, no próximo domingo, no Estádio Pride Park.
> Nasser Al-Khelaïfi completa dez anos no comando do PSG; veja curiosidades- Essa nova camisa de mandante celebra aqueles que vieram antes de nós e nos guiaram para alguns de nossos maiores momentos. É a hora da nova geração deixar a sua marca - disse o Manchester United, em nota oficial.
O clube inglês também aproveitou a ocasião para anunciar o acordo de patrocínio de 235 milhões de libras (mais de R$ 1,6 bilhão na cotação atual) com a TeamViewer, companhia de tecnologia alemã. O acordo é válido pelos próximos cinco anos.
- O lançamento de nosso novo kit caseiro é um momento emocionante antes do início de cada temporada, especialmente neste ano, pois damos as boas-vindas ao TeamViewer como nosso novo parceiro principal de camisetas - disse Richard Arnold, Diretor Executivo do Manchester United, que ainda completou.
- Estamos muito entusiasmados em ver nossa marca na frente da camisa mais icônica do esporte global. A parceria com o Manchester United é um pilar fundamental para moldar ainda mais a percepção da TeamViewer como uma marca de tecnologia global. Apoiaremos o clube em seus esforços de digitalização e mostraremos esses casos de uso a todos os nossos usuários e clientes em todo o mundo - disse Steil, que ainda afirmou.
- Isso reforçará a amplitude de nosso portfólio de soluções e explicará como estamos criando um mundo que funciona melhor. Mal podemos esperar pelo início da nova temporada e ver a equipe em ação com sua nova camisa no lendário Theatre of Dreams - finalizou.

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