Manchester United joga mal e fica no empate com o West Bromwich

Crédito: Defesa do Manchester United sofreu com Diagne no ataque (MICHAEL STEELE / POOL / AFP

O Manchester United empatou com o West Bromwich fora de casa por 1 a 1 e ficou a sete pontos do Manchester City, além de ter permitido a aproximação do Leicester. O time de Solskjaer fez um primeiro tempo ruim, teve chances de virar a partida na segunda etapa, mas não conseguiu ser eficiente, enquanto a defesa sofreu com Diagne.SURPREENDENTELogo no primeiro minuto de jogo, o West Bromwich abriu o placar após Diagne se antecipar à marcação de Lindelof e aproveitar cruzamento para marcar seu gol de cabeça. Aos 26, os mandantes chegaram novamente com perigo em nova bola alçada na área e Snodgrass cabeceando para boa defesa de De Gea.

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ALÍVIOApós um primeiro tempo fraquíssimo, o Manchester United conseguiu chegar ao empate aos 44 minutos. Em boa jogada pela esquerda, Luke Shaw chegou à linha de fundo, encontrou Bruno Fernandes e o português tirou os Diabos Vermelhos do sufoco com um lindo gol de voleio com a perna esquerda.