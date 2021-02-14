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futebol

Manchester United joga mal e fica no empate com o West Bromwich

Diabos Vermelhos saíram atrás no placar logo no primeiro minuto de jogo, mas equipe de Solskjaer chegou ao empate com Bruno Fernandes. Segundo tempo foi aberto...
LanceNet

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Publicado em 

14 fev 2021 às 12:53

Publicado em 14 de Fevereiro de 2021 às 12:53

Crédito: Defesa do Manchester United sofreu com Diagne no ataque (MICHAEL STEELE / POOL / AFP
O Manchester United empatou com o West Bromwich fora de casa por 1 a 1 e ficou a sete pontos do Manchester City, além de ter permitido a aproximação do Leicester. O time de Solskjaer fez um primeiro tempo ruim, teve chances de virar a partida na segunda etapa, mas não conseguiu ser eficiente, enquanto a defesa sofreu com Diagne.SURPREENDENTELogo no primeiro minuto de jogo, o West Bromwich abriu o placar após Diagne se antecipar à marcação de Lindelof e aproveitar cruzamento para marcar seu gol de cabeça. Aos 26, os mandantes chegaram novamente com perigo em nova bola alçada na área e Snodgrass cabeceando para boa defesa de De Gea.
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ALÍVIOApós um primeiro tempo fraquíssimo, o Manchester United conseguiu chegar ao empate aos 44 minutos. Em boa jogada pela esquerda, Luke Shaw chegou à linha de fundo, encontrou Bruno Fernandes e o português tirou os Diabos Vermelhos do sufoco com um lindo gol de voleio com a perna esquerda.
JOGO ABERTOAos 24 do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Greenwood aproveitou sobra de bola e finalizou para grande defesa de Johnstone e no rebote McTominay chutou e a zaga do West Brom tirou em cima da linha. Aos 32, os mandantes responderam com Diagne após trapalhada de Maguire. O centroavante saiu cara a cara com De Gea e o espanhol fez duas intervenções espetaculares. No último ataque do jogo, o capitão do United apareceu como centroavante e mandou uma cabeçada na trave.

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