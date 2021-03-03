Manchester United joga mal e empata sem gols contra o Palace pela Premier League

O Manchester United decepcionou mais uma vez e apenas empatou com o Crystal Palace fora de casa por 0 a 0 pela Premier League. Este foi o quinto empate das últimas seis partidas realizadas pelo time de Solskjaer que se distancia da briga pelo título contra o Manchester City.FALTOU MIRAO Manchester United esteve próximo do gol aos 12 minutos após Matic receber passe de fora da área e chutar com desvio para ótima defesa de Guaita. Após esta chance, os Red Devils conseguiram pressionar e finalizar com Rashford, Cavani e Greenwood, mas sem acertar a meta e mandando pela linha de fundo.
> Veja a tabela da Premier League
CADÊ O TIME?Na segunda etapa, o Manchester United não apareceu para o jogo. O Crystal Palace dominou as ações nos primeiros minutos, mas sofreu com a mesma falta de mira dos visitantes no primeiro tempo. Henderson não teve trabalho, pois todas as finalizações do time de Roy Hodgson não foram no gol.
SUSTOSNos minutos finais da partida, Greenwood conseguiu abrir espaço e finalizou da entrada da área com muito perigo, mas para fora. Aos 44, Van Aanholt recebeu passe pelo lado esquerdo, saiu na cara de Henderson e obrigou o goleiro a realizar ótima defesa.