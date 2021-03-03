Manchester United joga mal e empata sem gols contra o Palace pela Premier League

O Manchester United decepcionou mais uma vez e apenas empatou com o Crystal Palace fora de casa por 0 a 0 pela Premier League. Este foi o quinto empate das últimas seis partidas realizadas pelo time de Solskjaer que se distancia da briga pelo título contra o Manchester City.FALTOU MIRAO Manchester United esteve próximo do gol aos 12 minutos após Matic receber passe de fora da área e chutar com desvio para ótima defesa de Guaita. Após esta chance, os Red Devils conseguiram pressionar e finalizar com Rashford, Cavani e Greenwood, mas sem acertar a meta e mandando pela linha de fundo.