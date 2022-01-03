Manchester United joga mal e é derrotado em casa pelo Wolverhampton no Inglês

O Manchester United começou 2022 com uma derrota nesta segunda-feira, diante do Wolverhampton. Em Old Trafford, a equipe de Ralf Rangnick não fez bom jogo e perdeu por 1 a 0, com gol de João Moutinho. Com o resultado, os Red Devils estacionaram na 7ª posição do Campeonato Inglês, com 31 pontos.

+ Em grande jogo, Chelsea e Liverpool empatam neste domingo no InglêsA primeira chance do Manchester United veio aos seis minutos, com Sancho, em chute que parou na marcação. Cinco minutos depois, foi a vez do Wolverhampton assustar com finalização de Podence, obrigando De Gea a fazer boa defesa. Um minuto depois, o goleiro espanhol fez outra boa defesa em chute de Rúben Neves.

O Wolverhampton seguiu melhor ao longo da etapa inicial e Rúben Neves tentou novamente aos 17', mas o chute saiu pela linha de fundo. Um minuto depois, Semedo chutou cruzado e De Gea apareceu novamente para defender. Raúl Jiménez e Podence tiveram outras oportunidades no primeiro tempo, mas esbarraram na falta de pontaria.

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Na volta dos intervalos, o Manchester United retornou melhor o aos cinco minutos, Greenwood chutou de longe, mas a bola saiu pela linha de fundo. Aos 21', Bruno Fernandes recebeu no meio chutou no travessão. Dois minutos depois, Cristiano Ronaldo balançou as redes de cabeça, mas o assistente assinalou impedimento do português.

Aos 29', foi a vez do Wolverhampton acertar o travessão, em cobrança de falta de Saiss. Aos 36', o placar, enfim, foi aberto. Jones afastou mal um cruzamento na área, e João Moutinho acertou chute rasteiro no canto de De Gea para marcar o gol da vitória da equipe visitante. O United tentou uma pressão pelo empate, mas em vão.