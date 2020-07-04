futebol

Manchester United goleia em casa e sonha com Liga dos Campeões

Red Devils contaram com grande partida de Greenwood e Bruno Fernandes para bater o Bournemouth no Old Trafford. Adversário não consegue se recuperação na tabela...
LanceNet

04 jul 2020 às 15:56

Publicado em 04 de Julho de 2020 às 15:56

Crédito: Manchester United deu show diante do Bournemouth (PETER POWELL / POOL / AFP
O Manchester United goleou o Bournemouth por 5 a 2 dentro do Old Trafford e se mantém firme na briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. Apesar do susto no início da partida, o time se impôs e com grande destaque de Greenwood e Bruno Fernandes, os Red Devils conquistaram mais três pontos. Os visitantes se afundam na competição e ficam próximos do rebaixamento.
SUSTOO Manchester United começou melhor e Bruno Fernandes teve a primeira chance de abrir o marcador logo aos 10 minutos do primeiro tempo quando saiu cara a cara com o goleiro adversário, tentou encobri-lo, mas finalizou para fora. E foi o Bournemouth quem abriu o placar, aos 15, com Stanislas aproveitando sobra de bola próximo a linha de fundo, dando uma caneta em Maguire e chutando quase sem ângulo para o fundo das redes.
ALÍVIONo entanto, a resposta veio aos 28 minutos quando Greenwood recebeu passe de Bruno Fernandes e finalizou com força para empatar. Aos 34, os Red Devils tiveram pênalti a seu favor e Rashford converteu a cobrança. No final da primeira etapa, Martial fez jogada individual pelo lado esquerdo, cortou para o meio e mandou no ângulo para fazer 3 a 1 e dar tranquilidade aos mandantes.
TRANQUILIDADEO Bournemouth voltou melhor e no primeiro minuto chegou com perigo com Danjuma, que finalizou para grande defesa de De Gea, e Solanke aproveitou o rebote e parou na trave. No lance seguide, pênalti para os visitantes com auxílio do VAR e King descontou. Mas aos oito minutos, Greenwood fez bela jogada individual pela direita marcou um golaço. Bruno Fernandes fechou o placar marcando de falta.

