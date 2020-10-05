Manchester United fecha com promessa uruguaia

O dia em Manchester United foi bastante agitado. O início não foi animador, com a oferta por Ismaila Sarr rejeitada pelo Watford, mas o final foi frenético. Depois de anunciar as chegadas do centroavante Edinson Cavani e do meia Amad Diallo, promessa de 18 anos que chega da Atalanta, os Diabos Vermelhos encontraram no Uruguai seu mais novo reforço: Facundo Pellistri. O jovem de 18 anos deixa o Peñarol para se juntar ao time comandado por Ole Gunnar Solskjaer pelas próximas cinco temporadas, com opção de extensão por mais uma. Os valores da negociação não foram revelados, mas de acordo com a imprensa uruguaia, o United pagou cerca de 10 milhões de euros.