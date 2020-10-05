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futebol

Manchester United fecha com promessa uruguaia

Somente no último dia de janela, Diabos Vermelhos anunciam Cavani, promessa Amad Diallo, da Atalanta e o jovem Facundo Pellistri, agora ex-Peñarol...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 20:15

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 20:15

Crédito: Especulado no Milan, Pellistri deixa o Peñarol e é anunciado pelo United (Divulgação/Pellistri
O dia em Manchester United foi bastante agitado. O início não foi animador, com a oferta por Ismaila Sarr rejeitada pelo Watford, mas o final foi frenético. Depois de anunciar as chegadas do centroavante Edinson Cavani e do meia Amad Diallo, promessa de 18 anos que chega da Atalanta, os Diabos Vermelhos encontraram no Uruguai seu mais novo reforço: Facundo Pellistri. O jovem de 18 anos deixa o Peñarol para se juntar ao time comandado por Ole Gunnar Solskjaer pelas próximas cinco temporadas, com opção de extensão por mais uma. Os valores da negociação não foram revelados, mas de acordo com a imprensa uruguaia, o United pagou cerca de 10 milhões de euros.
- Estou entrando em um time cheio de grandes jogadores com os quais vou aprender todos os dias. Todos sabem que o Manchester United é um clube que dá oportunidades aos jovens jogadores e estou pronto para trabalhar duro todos os dias para ganhar essas chances e provar meu valor na Inglaterra - disse o jovem jogador.
Pellistri é ponta, vestia a camisa 10 do Peñarol e deixa Montevidéu com 36 jogos disputados e dois gols marcados. O jogador chegou a ser especulado pelo Milan, mas o destino será a Inglaterra.

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