Manchester United faz seis gols pela primeira vez desde Ferguson e goleia o Leeds em Old Trafford

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O Manchester United não tomou conhecimento do Leeds. Em Old Trafford, os Red Devils venceram a equipe de Marcelo Bielsa por 6 a 2. McTominay e Bruno Fernandes, duas vezes cada, Lindelof e Daniel James marcaram para os mandantes, enquanto Cooper e Dallas descontaram.

VEJA A TABELA DA PREMIER LEAGUECom menos de dois minutos, o Manchester United abriu o placar com McTominay, que foi o destaque da partida. Pouco mais de um minuto depois, o volante marcou novamente e fez os dois gols mais rápidos da história do clube.

Aos 20 minutos, Bruno Fernandes aproveitou bola sobrada na área para aumentar a vantagem dos Red Devils. Aos 37, Martial desviou de cabeça em escanteio cobrado por Shaw, e Lindelof completou para o fundo das redes.

Antes do primeiro tempo terminar, o Leeds ainda teve um pouco de esperança. Aos 42, Cooper, de cabeça, diminuiu para a equipe de Marcelo Bielsa.

Daniel James, que não vinha bem na partida, também deixou o dele. Aos 20 minutos do segundo tempo, o galês recebeu de McTominay, invadiu a área e chutou por debaixo das pernas do goleiro. Quatro minutos depois, Bruno Fernandes ampliou de pênalti.

Três minutos depois, Dallas marcou um lindo gol de fora da área e fechou o placar. As duas equipes ainda tiveram chances de balançar as redes, mas desperdiçaram todas.